СМИ: свыше 30 человек погибли при ударе ВВС Израиля по школе ООН в Джебалии

По сведениям телеканала Al Mayadeen, еще 100 получили ранения

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газы подверглось ракетному удару израильских ВВС. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, более 30 человек стали жертвами этого удара.

По его информации, школа Абу Хусейн в лагере Джебалия служила приютом для нескольких тысяч перемещенных лиц. "При налете погибли свыше 30 человек, находившиеся внутри здания, еще 100 получили ранения", - сказал телеканалу сотрудник Палестинского общества Красного Полумесяца. По его словам, число жертв может возрасти, учитывая наличие большого числа тяжелораненых.

19 ноября генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что с начала эскалации конфликта в секторе Газа 176 человек, укрывавшихся в убежищах агентства, погибли и около 800 получили ранения. По его данным, в школах БАПОР на севере анклава сейчас находятся 160 тыс. человек. По всему сектору Газа в 149 объектах ооновского агентства укрываются 690 тыс. внутренне перемещенных лиц.