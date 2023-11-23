23 ноября, 19:39,
обновлено 23 ноября, 20:21
Палестино-израильский конфликт

СМИ: свыше 30 человек погибли при ударе ВВС Израиля по школе ООН в Джебалии

AP Photo/ Hatem Moussa, File, архив
© AP Photo/ Hatem Moussa, File, архив

По сведениям телеканала Al Mayadeen, еще 100 получили ранения

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газы подверглось ракетному удару израильских ВВС. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, более 30 человек стали жертвами этого удара.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

По его информации, школа Абу Хусейн в лагере Джебалия служила приютом для нескольких тысяч перемещенных лиц. "При налете погибли свыше 30 человек, находившиеся внутри здания, еще 100 получили ранения", - сказал телеканалу сотрудник Палестинского общества Красного Полумесяца. По его словам, число жертв может возрасти, учитывая наличие большого числа тяжелораненых.

19 ноября генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что с начала эскалации конфликта в секторе Газа 176 человек, укрывавшихся в убежищах агентства, погибли и около 800 получили ранения. По его данным, в школах БАПОР на севере анклава сейчас находятся 160 тыс. человек. По всему сектору Газа в 149 объектах ооновского агентства укрываются 690 тыс. внутренне перемещенных лиц. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация