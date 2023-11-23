23 ноября, 19:57
Палестино-израильский конфликт

NBC: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа остались всего два врача

Заведующий отделением пластической хирургии охарактеризовал ситуацию как "очень, очень сложную"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Только два врача остались в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщил телеканалу NBC заведующий отделением пластической хирургии больницы.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Большая часть персонала ушла вчера, за исключением двух врачей, меня, моего коллеги, и одной медсестры, которые все находятся в больнице", - приводит телеканал его слова. Хотя он охарактеризовал ситуацию как "очень, очень сложную", врач сказал, что они сосредоточены на примерно 200 пациентах, остающихся в больнице, сообщает NBC.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что директор больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан и передан для допроса в Службу общей безопасности после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром радикального палестинского движения ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация