NBC: в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа остались всего два врача

Заведующий отделением пластической хирургии охарактеризовал ситуацию как "очень, очень сложную"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Только два врача остались в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщил телеканалу NBC заведующий отделением пластической хирургии больницы.

"Большая часть персонала ушла вчера, за исключением двух врачей, меня, моего коллеги, и одной медсестры, которые все находятся в больнице", - приводит телеканал его слова. Хотя он охарактеризовал ситуацию как "очень, очень сложную", врач сказал, что они сосредоточены на примерно 200 пациентах, остающихся в больнице, сообщает NBC.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что директор больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа был задержан и передан для допроса в Службу общей безопасности после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром радикального палестинского движения ХАМАС.