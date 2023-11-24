24 ноября, 01:33
Палестино-израильский конфликт

СМИ: больницам в секторе Газа не хватает поставляемых медикаментов даже на день

AP Photo/ Leo Correa
© AP Photo/ Leo Correa

По сведениям телеканала Al Mayadeen, медицинские учреждения переполнены и вынуждены оказывать помощь раненым прямо в коридорах

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Прибывающих в сектор Газа медикаментов местным больницам не хватает даже на один день, некоторые из них по-прежнему испытывает острую нехватку топлива для электрогенераторов. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя больницы мучеников Аль-Аксы.

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По его словам, 200 грузовиков с медикаментами в день недостаточно для больниц в секторе Газа, этот объем поставляемой сейчас помощи "не удовлетворяет их потребности даже на один день". "В больнице мучеников Аль-Аксы заканчивается топливо, что создает угрозу для жизни десятков раненых, большая часть которых находится в критическом состоянии", - приводит телеканал слова представителя госпиталя.

Также Al Mayadeen сообщает, что больницы в секторе Газа переполнены и вынуждены "оказывать помощь раненым прямо в коридорах зданий". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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