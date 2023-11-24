СМИ: больницам в секторе Газа не хватает поставляемых медикаментов даже на день

По сведениям телеканала Al Mayadeen, медицинские учреждения переполнены и вынуждены оказывать помощь раненым прямо в коридорах

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Прибывающих в сектор Газа медикаментов местным больницам не хватает даже на один день, некоторые из них по-прежнему испытывает острую нехватку топлива для электрогенераторов. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя больницы мучеников Аль-Аксы.

По его словам, 200 грузовиков с медикаментами в день недостаточно для больниц в секторе Газа, этот объем поставляемой сейчас помощи "не удовлетворяет их потребности даже на один день". "В больнице мучеников Аль-Аксы заканчивается топливо, что создает угрозу для жизни десятков раненых, большая часть которых находится в критическом состоянии", - приводит телеканал слова представителя госпиталя.

Также Al Mayadeen сообщает, что больницы в секторе Газа переполнены и вынуждены "оказывать помощь раненым прямо в коридорах зданий".