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Палестино-израильский конфликт

Глава политбюро ХАМАС назвал перемирие в Газе политической победой

Исмаил Хания считает, что Израиль не смог достичь своих целей

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания на встрече в Дохе с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном назвал введение в секторе Газа режима прекращения огня политической победой. Слова Хании приводит агентство ISNA.

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"Прекращение огня - это политическая победа, которая была достигнута в результате успеха сил сопротивления на земле. Наш враг убивал женщин, детей и других мирных граждан и разрушал их дома, однако так и не смог достичь своих целей", - подчеркнул он.

Абдоллахиян согласился с такой оценкой результативности армии еврейского государства. "Израиль говорил, что целью нападения на сектор Газа является уничтожение ХАМАС, однако спустя более чем месяц агрессивных военных действий Израиль и США так и не смогли добиться успеха и вынуждены были пойти на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении своих заложников", - приводит агентство слова главы МИД.

Абдоллахиян и Хания встретились в столице Катара 23 ноября, обсудив ситуацию в Газе и соглашение между Израилем и ХАМАС о гуманитарном перемирии. До этого глава МИД Ирана провел в Дохе переговоры с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Абдоллахиян, находясь с визитом в Бейруте в четверг, встретился с генеральным секретарем шиитской партии "Хезболлах" Хасаном Насруллой и представителями движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин, а также детей и подростков в возрасте до 19 лет. Как сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, войска останутся на позициях внутри сектора во время паузы в боевых действиях. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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