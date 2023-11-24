Израиль пропустил в Газу по четыре цистерны с топливом и бытовым газом

Они предназначены "для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры" в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на юг сектора Газа через КПП "Рафах" были переправлены четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом, предназначенные "для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры" в анклаве.

"Сегодня утром (в пятницу) четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были переправлены из Египта организациям ООН по оказанию гуманитарной помощи на юге сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в сообщении.

"Топливо и бытовой газ предназначены для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.

Военные отметили, что допуск восьми цистерн с топливом и газом в палестинский анклав "был одобрен правительством Израиля в условиях паузы [в боевых действиях] в рамках договоренностей по освобождению заложников, согласованных США и достигнутых при посредничестве Катара и Египта".