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обновлено 24 ноября, 08:10
Палестино-израильский конфликт

Израиль пропустил в Газу по четыре цистерны с топливом и бытовым газом

© ТАСС/ Reuters

Они предназначены "для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры" в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на юг сектора Газа через КПП "Рафах" были переправлены четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом, предназначенные "для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры" в анклаве.

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"Сегодня утром (в пятницу) четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были переправлены из Египта организациям ООН по оказанию гуманитарной помощи на юге сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в сообщении.

"Топливо и бытовой газ предназначены для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.

Военные отметили, что допуск восьми цистерн с топливом и газом в палестинский анклав "был одобрен правительством Израиля в условиях паузы [в боевых действиях] в рамках договоренностей по освобождению заложников, согласованных США и достигнутых при посредничестве Катара и Египта". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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