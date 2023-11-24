Армия Израиля более четырех часов не сообщала о серьезных инцидентах в секторе Газа

По инфомации The Jerusalem Post, перемирие, "судя по всему, шатко держится"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля уже более четырех часов не информировала о серьезных инцидентах в области безопасности в районе сектора Газа, где с 08:00 мск вступило в силу соглашение о временном прекращении огня.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что перемирие, "судя по всему, шатко держится", "без сообщений об артиллерийских ударах или ракетных обстрелах", несмотря на то что обе стороны сначала "были обвинены в ряде нарушений".

В последний раз армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах, расположенных близ палестинского анклава, в 08:16 мск, через четверть часа после формального начала гуманитарного перемирия. Вместе с тем военные позднее не информировали о зафиксированных запусках снарядов или обстрелах из Газы.