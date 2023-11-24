МИД Турции заявил, что Запад должен дистанцироваться от Израиля

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства Хакана Фидана, поддержка еврейского государства "является карт-бланшем на новые убийства палестинцев"

СТАМБУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Странам Запада следует дистанцироваться от Израиля, совершающего военные преступления в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Стамбуле на саммите по стратегическим коммуникациям.

"Молчание западных правительств перед лицом совершаемых преступлений [в Газе] и их неспособность даже призвать к прекращению огня являются проявлением морального и политического краха. Такая ситуация влечет риски полной потери доверия к международному праву. Западному миру уже пора дистанцироваться от военных преступлений, совершаемых Израилем. Любая поддержка Израиля, будет то на условиях или безоговорочная, является карт-бланшем на новые убийства палестинцев", - сказал глава турецкого МИД.

Фидан отметил, что единственным вариантом решения палестинской проблемы является признание существования свободного Государства Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. "Турция прилагает усилия в двух направлениях. Первое - это обеспечение полного прекращения огня и бесперебойной доставки в регион гуманитарной помощи, второе - решение проблемы [основанное] на принципе существования двух государств. Мы проводим активную дипломатию и не откажемся от поддержки Палестины", - сказал глава турецкого МИД.