В Израиле сообщили о задержании на Западном берегу 10 палестинцев

Среди них двое являются сторонниками ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 10 палестинцев, 2 из которых являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе совместных контртеррористических операций в различных районах Иудеи и Самарии [израильское обозначение Западного берега] подразделения Армии обороны Израиля, пограничной полиции и Службы общей безопасности задержали 10 подозреваемых, находившихся в розыске, 2 из которых являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.