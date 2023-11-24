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обновлено 24 ноября, 12:59
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС будет соблюдать условия соглашения о перемирии, если Израиль будет делать то же

ДУБАЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС будет придерживаться принципов соглашения о прекращении огня в случае, если то же самое будет делать и Израиль. С таким заявлением выступил глава Политбюро движения Исмаил Хания в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

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"Мы подтверждаем нашу приверженность реализации соглашения [о перемирии] до тех пор, пока его будет соблюдать противник", - заявил Хания.

"На протяжении всего прошедшего периода наши братья из Египта и Катара прикладывали колоссальные усилия в дипломатической сфере, чтобы достичь этого соглашения. Со своей стороны мы выражаем глубокую благодарность этим двум странам и выражаем готовность продолжать с ними сотрудничество", - подчеркнул он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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