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обновлено 24 ноября, 16:19
Палестино-израильский конфликт

В Египте на КПП "Рафах" подтвердили личности освобожденных заложников

На контрольно-пропускном пункте их встретили представители Службы общей безопасности Израиля

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Египетские власти на контрольно-пропускном пункте "Рафах" подтвердили личности бывших заложников, которые удерживались палестинским движением ХАМАС и были освобождены согласно договоренностям между сторонами конфликта. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

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По его информации, освобожденные заложники прибыли на КПП "Рафах", где египетские власти "проверили их личности на соответствие с именами, имеющимися в их списке". Указывается, что представители Египта подтвердили соответствие.

Также отмечается, что на КПП "Рафах" бывших заложников встретили представители Службы общей безопасности Израиля.

Некоторое время назад были освобождены 12 таиландцев и 13 израильтян, которые находились в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. В сопровождении представителей Красного Креста они были доставлены на КПП "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом. Как указал глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван, "они будут переданы израильской стороне". 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликт
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