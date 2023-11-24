В Египте на КПП "Рафах" подтвердили личности освобожденных заложников

На контрольно-пропускном пункте их встретили представители Службы общей безопасности Израиля

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Египетские власти на контрольно-пропускном пункте "Рафах" подтвердили личности бывших заложников, которые удерживались палестинским движением ХАМАС и были освобождены согласно договоренностям между сторонами конфликта. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, освобожденные заложники прибыли на КПП "Рафах", где египетские власти "проверили их личности на соответствие с именами, имеющимися в их списке". Указывается, что представители Египта подтвердили соответствие.

Также отмечается, что на КПП "Рафах" бывших заложников встретили представители Службы общей безопасности Израиля.

Некоторое время назад были освобождены 12 таиландцев и 13 израильтян, которые находились в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. В сопровождении представителей Красного Креста они были доставлены на КПП "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом. Как указал глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван, "они будут переданы израильской стороне".