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Палестино-израильский конфликт

Таиланд поблагодарил Израиль, Египет, Иран и Катар за помощь в освобождении заложников

Как сообщили в МИД королевства, "12 таиландских граждан будут доставлены в медицинский центр "Шамир"

БАНГКОК, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Таиланда выразило благодарность правительствам Катара, Израиля, Египта, Ирана, Малайзии и Международному комитету Красного Креста за помощь в переговорном процессе по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил таиландский МИД.

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"Королевское правительство Таиланда выражает благодарность правительствам Катара, Израиля, Египта, Ирана, Малайзии и Международному комитету Красного Креста, к которым оно обратилось за содействием в освобождении этих первых заложников. Мы надеемся, что обо всех оставшихся заложниках позаботятся и они будут благополучно освобождены при первой же возможности", - говорится в сообщении.

По данным МИД королевства, "12 таиландских граждан будут доставлены в медицинский центр "Шамир", где их встретят сотрудники посольства". "Они должны находиться под наблюдением врача в течение 48 часов без доступа к ним посторонних", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин ранее сообщил об освобождении 12 таиландских заложников в секторе Газа, похищенных членами ХАМАС.

Согласно данным МИД Таиланда, в результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев, еще 26 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, около 8 тыс. из них пожелали покинуть страну, вернувшись на родину эвакуационными рейсами. 

Теги:
ИранКатарТаиландЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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