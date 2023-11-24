Bild: четверо освобожденных из сектора Газа израильтян имеют гражданство ФРГ

По сведениям газеты Bild, речь идет о 79-летней и 34-летней женщинах и двух детях

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. 4 из 13 освобожденных из сектора Газа израильских заложников, которых удерживали палестинские радикалы, имеют также гражданство Германии. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, речь идет о 79-летней и 34-летней женщинах и двух детях, одному из которых четыре, а второму два года. Все они были захвачены сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС в кибуце Нир-Оз, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.

Ранее в пятницу первая группа заложников, 49 дней удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, прибыла на территорию Израиля, где их встретили военные и сотрудники израильских спецслужб.