Байден считает, что с ХАМАС можно говорить только на языке силы

Президент США убежден, что движению нельзя доверять

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден убежден, что радикальному палестинскому движению ХАМАС нельзя доверять, а говорить с ним можно исключительно на языке силы.

"Я не доверяю ХАМАС ни в чем. Я верю только в то, что на ХАМАС можно повлиять лишь при помощи давления", - сказал он. Американского лидера спросили, верит ли он в то, что палестинское движение будет следовать достигнутым договоренностям.

Байден выступил перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле. Он пообщался с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс. Байден отдыхает там в эти дни в кругу семьи.