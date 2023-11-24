24 ноября, 19:56
Палестино-израильский конфликт

Байден считает, что с ХАМАС можно говорить только на языке силы

Президент США убежден, что движению нельзя доверять

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден убежден, что радикальному палестинскому движению ХАМАС нельзя доверять, а говорить с ним можно исключительно на языке силы.

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"Я не доверяю ХАМАС ни в чем. Я верю только в то, что на ХАМАС можно повлиять лишь при помощи давления", - сказал он. Американского лидера спросили, верит ли он в то, что палестинское движение будет следовать достигнутым договоренностям.

Байден выступил перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле. Он пообщался с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс. Байден отдыхает там в эти дни в кругу семьи. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
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