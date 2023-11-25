Таиланд заявил об удерживании движением ХАМАС 20 своих граждан

МИД королевства также отметил, что 24 ноября палестинские радикалы освободили 10 таиландцев, а не 12, как сообщалось ранее

БАНГКОК, 25 ноября. /ТАСС/. МИД Таиланда сообщил, что палестинское радикальное движение ХАМАС продолжает удерживать в заложниках в секторе Газа 20 таиландских граждан.

Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

"Из первого списка недавно освобожденных 10 граждан Таиланда четверо ранее не учитывались израильскими властями. Это означает, что, согласно текущим оценкам, 20 граждан Таиланда остаются похищенными", - говорится в сообщении.

В МИД Таиланда подчеркнули, что в пятницу были освобождены 10 таиландцев, а не 12, как сообщалось ранее. В результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев.