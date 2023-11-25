МИД Израиля сообщил о начале программы реабилитации иностранных заложников ХАМАС

Команда медиков, психологов и социальных работников проведет тесты, чтобы оценить физическое и психическое состояние освобожденных

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля начало специальную программу реабилитации иностранных заложников, освобожденных из плена палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Команда медиков, психологов и социальных работников в рамках программы "Рука медсестры" проведет тесты, чтобы оценить физическое и психическое состояние иностранцев.

В пятницу палестинские радикалы освободили первых 11 иностранцев, среди которых 10 граждан Таиланда и гражданин Филиппин. Всего в рамках сделки между израильскими властями и ХАМАС сектор Газа покинут 50 иностранных граждан.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в Газе на четыре дня. Договоренности предусматривают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (до 19 лет) и женщин. Как сообщили арабские СМИ, перемирие в секторе вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

По данным израильских властей, всего в плену у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. Большинство из них - граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством, являющиеся также гражданами США, Германии, Таиланда и других стран.