ЦАХАЛ запустил ракету-перехватчик по подозрительной цели на севере Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной воздушной цели на севере страны.
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"После сигналов тревоги, прозвучавших на севере Израиля, предупреждавших о проникновении вражеского летательного аппарата, в направлении подозрительной воздушной цели была запущена ракета-перехватчик. После запуска ракеты-перехватчика снова прозвучали сирены", - говорится в сообщении.
"Инцидент исчерпан", - добавили в пресс-службе.
Ранее в субботу военные проинформировали о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля.