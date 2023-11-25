ЦАХАЛ запустил ракету-перехватчик по подозрительной цели на севере Израиля

После запуска ракеты-перехватчика снова прозвучали сирены, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной воздушной цели на севере страны.

"После сигналов тревоги, прозвучавших на севере Израиля, предупреждавших о проникновении вражеского летательного аппарата, в направлении подозрительной воздушной цели была запущена ракета-перехватчик. После запуска ракеты-перехватчика снова прозвучали сирены", - говорится в сообщении.

"Инцидент исчерпан", - добавили в пресс-службе.

Ранее в субботу военные проинформировали о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля.