Израиль вновь пропустил в Газу по четыре цистерны с топливом и бытовым газом

Они предназначены для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях при Минобороны сообщило, что на юг сектора Газа через КПП "Рафах" во второй день прекращения огня были переправлены четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом.

"Сегодня утром (суббота) четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были переправлены из Египта организациям ООН по оказанию гуманитарной помощи на юге сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Топливо и бытовой газ предназначены для эксплуатации основной гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В пятницу, в первый день перемирия, Израиль также пропустил на юг сектора Газа по четыре цистерны с топливом и бытовым газом. В армейской пресс-службе в тот же день отметили, что этот шаг был одобрен правительством Израиля на время паузы в боевых действиях в рамках договоренностей по освобождению заложников.