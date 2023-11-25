Армия Израиля заявила о прогрессе в освобождении второй группы заложников из Газы

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал еврейское государство проявить терпение

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Значительный прогресс достигнут в ходе освобождения второй группы заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Нам необходимо проявить терпение. Есть значительный прогресс [в ходе освобождения заложников], мы сообщим общественности, когда все начнет реально происходить. Мы ведем эти переговоры через посредников с жестокой террористической организацией, и ничто нельзя считать завершенным, пока оно не происходит в реальности. Египет и Катар делают все, что могут, чтобы сделка сохранилась", - сообщил он на вечернем брифинге.

"Мы полны решимости выполнить сегодня вечером условия договоренности на сегодняшний день. Произошла задержка, нам нужно проявить терпение. Прямо сейчас есть реальный прогресс. Мы сообщим обо всех этапах, как мы обещали", - добавил Хагари в ответ на уточняющий вопрос.

Он подчеркнул, что Израиль со своей стороны полностью выполняет все условия сделки, и добавил, что израильская сторона намерена вернуть из сектора Газа всех заложников "любым путем - либо через сделку, либо через возобновление боевых действий". "Пока мы действуем в соответствии с договоренностью, пока ХАМАС его соблюдает, и пока посредники следят за его выполнением. Если соглашение перестанет существовать, мы решим, что делать, но не станем сообщать об этом ХАМАС точно так же, как мы делали до сих пор", - сказал представитель израильской армии.

В субботу боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о решении отложить процесс освобождения второй группы израильских заложников, удерживаемых в Газе, потребовав от Израиля выполнить условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора и начать соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Израиль отверг утверждения о нарушении им условий сделки и заявил, что армия возобновит боевые действия в секторе Газа, если вторая группа заложников не будет освобождена до полуночи по местному времени (воскресенье 01:00 мск). Спустя несколько часов катарский МИД сообщил, что причины задержки в процессе освобождения второй группы заложников преодолены при посредничестве Катара и Египта.