Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника над Красным морем

Уточняется, что дрон не вошел в воздушное пространство еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Израильские военные перехватили в небе над Красным морем беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону Израиля.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля успешно перехватил БПЛА, приближавшийся к израильской территории, в районе Красного моря", - говорится в сообщении.

Как уточнили в армии, аппарат не вошел в израильское воздушное пространство.