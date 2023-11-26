Ливан рассчитывает на восстановление спокойствия на границе с Израилем

Премьер республики Наджиб Микати надеется, что это станет возможным благодаря тому, что "дружественные страны сумеют добиться перелома в нынешнем кризисе"

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Ливана стремится восстановить спокойствие на южной границе и требует от Израиля прекратить все агрессивные действия. Об этом заявил в субботу премьер-министр Ливана Наджиб Микати на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась во дворце Долмабахче в Стамбуле.

"Мы рассчитываем, что дружественные страны сумеют добиться перелома в нынешнем кризисе и их усилия приведут к восстановлению спокойствия на границе с Израилем", - отметил Микати, слова которого приводит в Telegram-канале правительственная пресс-служба.

В тексте указывается, что "в ходе встречи президент Эрдоган и премьер Микати подчеркнули важность достижения прочного перемирия в секторе Газа, прекращения военных операций и перехода к подготовке условий для всеобъемлющего мирного урегулирования".

"Президент Эрдоган назвал Ливан наиболее пострадавшей от войны в Газе страной, - отмечает пресс-служба. - Он выразил надежду на то, что перемирие будет продолжаться и в Ливане сохранятся безопасность и стабильность".