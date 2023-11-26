ООН 25 ноября доставила на север Газы наибольший объем помощи с начала конфликта

В частности, в анклав прибыл 61 грузовик с продовольствием, водой, средствами для оказания медпомощи и топливом

ООН, 26 ноября. /ТАСС/. Объем гуманитарной помощи, которую доставила ООН в субботу на север сектора Газа, стал максимальным за день с начала обострения палестино-израильского конфликта, сообщил журналистам офис главы всемирной организации.

"Управление ООН по координации гуманитарных вопросов подтвердило, что сегодня 61 грузовик с гуманитарной помощью прибыл на север сектора Газа, это максимальное число с 7 октября", - говорится в сообщении.

В сектор Газа доставили продовольствие, воду и средства для оказания неотложной медицинской помощи. Помимо этого, на территорию анклава доставили 129 тыс. литров топлива. "Чем больше длится пауза [в боевых действиях], тем больше помощи гуманитарные организации смогут доставить в Газу", - отметили в ООН.

"Мы также надеемся, что освобождение большего числа палестинских заключенных принесет облегчение их семьям и близким", - указывается в сообщении.