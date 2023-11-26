26 ноября, 01:03
Палестино-израильский конфликт

ООН 25 ноября доставила на север Газы наибольший объем помощи с начала конфликта

В частности, в анклав прибыл 61 грузовик с продовольствием, водой, средствами для оказания медпомощи и топливом

ООН, 26 ноября. /ТАСС/. Объем гуманитарной помощи, которую доставила ООН в субботу на север сектора Газа, стал максимальным за день с начала обострения палестино-израильского конфликта, сообщил журналистам офис главы всемирной организации.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

"Управление ООН по координации гуманитарных вопросов подтвердило, что сегодня 61 грузовик с гуманитарной помощью прибыл на север сектора Газа, это максимальное число с 7 октября", - говорится в сообщении.

В сектор Газа доставили продовольствие, воду и средства для оказания неотложной медицинской помощи. Помимо этого, на территорию анклава доставили 129 тыс. литров топлива. "Чем больше длится пауза [в боевых действиях], тем больше помощи гуманитарные организации смогут доставить в Газу", - отметили в ООН.

"Мы также надеемся, что освобождение большего числа палестинских заключенных принесет облегчение их семьям и близким", - указывается в сообщении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация