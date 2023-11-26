Белый дом не стал комментировать данные о заинтересованности Нетаньяху в конфликте в Газе

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, израильский премьер-министр "знает, что как только война с ХАМАС закончится, перед ним встанут вопросы, которые он откладывал"

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать утверждение, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заинтересован в продолжении конфликта в секторе Газа, чтобы остаться на своем посту.

"Я не буду строить догадки касательно израильской политики", - ответил он в эфире телеканала CNN на вопрос о том, что считает ли Белый дом, что в интересах Нетаньяху завершить конфликт, когда он находится в "непростой внутриполитической ситуации". "Он [Нетаньяху] знает, что как только война с ХАМАС закончится, перед ним встанут вопросы, которые он откладывал", - отметила журналист CNN.

"Что мы собираемся делать, так это просто работать с тем, кто занимает пост премьер-министра, а именно с Нетаньяху, и напрямую с ним решать проблемы, с которыми сталкиваемся сегодня", - добавил Салливан.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники информировала, что президент США Джо Байден считает, что политическая карьера Нетаньяху подходит к концу. Как пишет издание, в Белом доме считают, что дни Нетаньяху в должности премьер-министра сочтены, он продержится несколько месяцев или до тех пор, пока не завершится начальная фаза израильской военной операции в секторе Газа.

Politico отмечала, что Байден в личной беседе с Нетаньяху обсуждал его дальнейшие перспективы на посту премьер-министра и предлагал ему подумать о том, какой сценарий он предложит своему преемнику. По информации газеты, представители американской администрации ведут переговоры с бывшим премьером Израиля Нафтали Беннетом, одним из лидеров оппозиции, экс-главой Минобороны Бени Ганцем и лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом.