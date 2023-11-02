2 ноября, 01:27
Палестино-израильский конфликт

Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху в политике близка к концу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais

В Белом доме полагают, что премьер Израиля может продержаться на посту несколько месяцев или до завершения начальной фазы военной операции в Газе, сообщило издание

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подходит к концу. С таким утверждением выступила в среду газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

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Как пишет издание, в Белом доме "считают, что дни Нетаньяху в должности [премьер-министра] сочтены", он "продержится несколько месяцев или до тех пор, пока не завершится начальная фаза израильской военной операции в секторе Газа".

Politico отмечает, что Байден в личной беседе с Нетаньяху обсуждал его дальнейшие перспективы на посту премьер-министра и предлагал ему "подумать о том, какой сценарий он предложит своему преемнику". По данным газеты, представители американской администрации ведут переговоры с бывшим премьером Израиля Нафтали Беннетом, одним из лидеров оппозиции, экс-главой Минобороны Бени Ганцем и лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом.

Ранее Нетаньяху на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о возможности своей отставки, подчеркнув, что сейчас он полностью сосредоточен на проведении военной операции в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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