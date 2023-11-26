В США заявили, что инспекционный механизм не позволяет гумпомощи попасть к ХАМАС

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что израильтяне на переходе "Ницана" проверяют все грузовики перед тем, как они въедут в Газу через "Рафах"

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Действующий механизм проверок не позволяет гуманитарной помощи для населения сектора Газа оказаться в руках боевиков ХАМАС. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Во-первых, существует инспекционный механизм. Израильтяне на переходе "Ницана" проверяют все грузовики перед тем, как они въедут в Газу через "Рафах". Эти проверки призваны гарантировать, что в грузовиках действительно гуманитарная помощь, а не товары, которые могут помочь ХАМАС вести боевые действия", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Кроме того, после проверки гуманитарная помощь оказывается "на складах ООН и других гуманитарных организаций, которые считаются проверенными и надежными партнерами", добавил Салливан. И уже после этого гуманитарная помощь попадает к людям, пояснил чиновник. Тем не менее США продолжат внимательно следить за процессом направления гуманитарных грузов, чтобы не допустить их получения движением ХАМАС, отметил представитель Белого дома.

В интервью телекомпании ABC Салливан признал, что "ХАМАС получило некоторую выгоду от этой сделки", в том числе возможность восстановиться и перегруппироваться. Кроме того, ХАМАС может попытаться "использовать социальные медиа" и другие платформы для "распространения пропаганды", основанной на решении движения пойти на договоренность об освобождении заложников, добавил он. Салливан признал, что согласиться на эту сделку было непросто для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но он сделал это, чтобы "50 невинных людей могли покинуть Газу и вернуться к семьям".

Ранее ООН заявила, что ей удалось существенно нарастить поставки помощи мирному населению сектора Газа благодаря гуманитарному перемирию.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.