В США заявили, что Израиль опрашивает освобожденных людей о заложниках

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что израильская сторона сосредоточена на том, чтобы узнать все возможное об их местонахождении

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Израиль опрашивает освобожденных в секторе Газа людей, чтобы получить информацию о местонахождении других заложников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы только начинаем узнавать информацию от этих заложников, поэтому я воздержусь от комментариев <...>. Мы просто говорим о том, что последние пару дней <...> были в большей степени посвящены заботе об их травмах и боли, а также воссоединению их со своими семьями. Так что нам потребуется некоторое время, чтобы получить эту информацию <...>. Но вы можете быть уверены, что Израиль сосредоточен на том, чтобы узнать все возможное о местонахождении <...>, основываясь на разговорах, которые они проводят с освобожденными заложниками", - сказал он.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.