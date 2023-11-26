26 ноября, 17:17
Палестино-израильский конфликт

Президент Египта поблагодарил эмира Катара за усилия по достижению перемирия в Газе

Абдель Фаттах ас-Сиси также выразил надежду на расширение сотрудничества между Египтом и Катаром, которое "будет способствовать удовлетворению чаяний палестинского народа и установлению всеобъемлющего мира в регионе"

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль Тани за посреднические усилия, направленные на достижение соглашения между Израилем и движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

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"Я выражаю искреннюю благодарность и признательность эмиру Катара Тамиму бен Хамаду за его усилия, которые наряду с посредничеством Египта позволили достичь гуманитарного перемирия в секторе Газа, а также начать успешный обмен заложников на заключенных", - написал ас-Сиси в социальной сети X (ранее Twitter).

Президент также выразил надежду на расширение сотрудничества между Египтом и Катаром, которое "будет способствовать удовлетворению чаяний палестинского народа и установлению всеобъемлющего мира в регионе".

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 

Теги:
ПалестинаКатарЕгипетПалестино-израильский конфликтТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
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