Эрдоган заявил о работе с Ираном над установлением постоянного прекращения огня в Газе

Президент Турции подчеркнул необходимость того, чтобы исламский мир занял единую позицию против "израильских злодеяний на палестинских территориях"

АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили атаки Израиля на сектор Газа, оказание помощи палестинцам и шаги для установления постоянного прекращения огня. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента по итогам их переговоров.

"В ходе беседы обсуждались незаконные израильские атаки на сектор Газа, оказание гуманитарной помощи палестинцам и шаги, которые могут быть сделаны для достижения постоянного прекращения огня в регионе. Президент Эрдоган подчеркнул необходимость того, чтобы исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли единую позицию против израильских злодеяний на палестинских территориях. Президент Эрдоган заявил, что Иран и Турция будут продолжать совместно работать, чтобы сделать временное прекращение огня постоянным и достичь прочного мира", - подчеркнули в канцелярии турецкого президента.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к визиту Раиси в Турцию, который состоится в ближайшее время.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября.