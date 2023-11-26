СМИ: ХАМАС готово продлить сделку по обмену пленными на два-четыре дня

По информации Lebanon 24, в таком случае радикалы готовы освободить еще около 40 человек, в том числе женщин и детей

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило готовность продлить сделку по обмену пленными с Израилем на два-четыре дня. Об этом сообщил новостному порталу Lebanon 24 источник, близкий к арабским посредникам, участвующим в переговорах в Дохе.

"В руководстве ХАМАС считают возможным продление нынешнего временного перемирия, которое истекает в понедельник, 27 ноября, еще на два-четыре дня", - указал источник.

По его сведениям, в таком случае радикалы готовы освободить еще около 40 человек, в том числе женщин и детей.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября.