Авианосная ударная группа ВМС США Eisenhower вошла в воды Персидского залива

Там она будет обеспечивать свободу судоходства на ключевых международных водных путях, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Авианосная ударная группа ВМС США Eisenhower завершила переход через Ормузский пролив и вошла в воды Персидского залива. Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

"26 ноября авианосная ударная группа Eisenhower завершила переход через Ормузский пролив для входа в воды Персидского залива <...>. Находясь в Персидском заливе, группа патрулирует [территорию], чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях", - говорится в сообщении СЕНТКОМ в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее официальный представитель израильской армии Питер Лернер заявил, что армия обороны Израиля уверена, что США готовы задействовать размещенные в восточной части Средиземного моря две авианосные ударные группы в случае появления угрозы. По его словам, США не стали бы "играть мускулами", если бы это было не нужно.

В США ранее сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп во главе с авианосцами Dwight D. Eisenhower и Gerald R. Ford в связи с конфликтом вокруг сектора Газа.