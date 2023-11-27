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Палестино-израильский конфликт

Авианосная ударная группа ВМС США Eisenhower вошла в воды Персидского залива

Там она будет обеспечивать свободу судоходства на ключевых международных водных путях, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Авианосная ударная группа ВМС США Eisenhower завершила переход через Ормузский пролив и вошла в воды Персидского залива. Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

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"26 ноября авианосная ударная группа Eisenhower завершила переход через Ормузский пролив для входа в воды Персидского залива <...>. Находясь в Персидском заливе, группа патрулирует [территорию], чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях", - говорится в сообщении СЕНТКОМ в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее официальный представитель израильской армии Питер Лернер заявил, что армия обороны Израиля уверена, что США готовы задействовать размещенные в восточной части Средиземного моря две авианосные ударные группы в случае появления угрозы. По его словам, США не стали бы "играть мускулами", если бы это было не нужно.

В США ранее сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп во главе с авианосцами  Dwight D. Eisenhower и Gerald R. Ford в связи с конфликтом вокруг сектора Газа. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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