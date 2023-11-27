Ван И отправится в США на заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку

Глава МИД Китая будет председательствовать на нем

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Китай 29 ноября проведет заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке по палестино-израильскому вопросу, председательствовать на нем будет глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В этом месяце Китай председательствует в Совете Безопасности ООН, 29 ноября КНР проведет заседание Совбеза высокого уровня по палестино-израильскому вопросу, - заявил Ван Вэньбинь. - Министр иностранных дел Ван И отправится в Нью-Йорк, чтобы председательствовать на заседании".

Дипломат также призвал продлить действующее соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, подчеркнув необходимость поощрения международным сообществом любых действий какой-либо из сторон, направленных на достижение мира.