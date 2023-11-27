27 ноября, 08:22
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа заявили, что топливо до сих пор не поступило в больницы на севере региона

В день через границу с Египтом вывозят не более 20 раненых, заявил руководитель главного управления больниц местного Минздрава Мухаммед Закут

ДУБАЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Больницы на севере сектора Газа до сих пор не получили топливо, несмотря на гуманитарное перемирие в анклаве. Об этом сообщил руководитель главного управления больниц Минздрава сектора Газа Мухаммед Закут.

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"Топливо до сих пор не поступило в больницы на севере [сектора Газа]", - сказал он в комментарии телеканалу Al Jazeera. По словам Закута, число раненых, которых вывозят из анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом, "не превышает 20 в день".

В субботу боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о решении отложить процесс освобождения второй группы израильских заложников, удерживаемых в Газе, потребовав от Израиля выполнить условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора и начать соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных. Со своей стороны 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник в системе безопасности сообщил, что армия готова возобновить военную операцию в секторе, если ХАМАС до полуночи по местному времени (воскресенье в 01:00 мск) не освободит вторую группу заложников. Вечером официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что все препятствия на пути реализации соглашения преодолены благодаря посредничеству Дохи и Каира. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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