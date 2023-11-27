Боррель призвал к продлению паузы в боевых действиях в Газе

Это необходимо для того, чтобы добиться политического решения конфликта, отметил глава дипслужбы ЕС

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная пауза в боевых действиях в секторе Газа должна быть продлена, чтобы добиться политического решения конфликта. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на форуме программы Средиземноморского союза ЕС в Барселоне.

"Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта, - заявил Боррель. - Необходимо решение на основании принципа двух государств. Мира и безопасности в Израиле не будет без [создания] палестинского государства".

Он подчеркнул, что самостоятельно Израиль и ХАМАС не смогут договориться о мире.