Боррель призвал к продлению паузы в боевых действиях в Газе

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная пауза в боевых действиях в секторе Газа должна быть продлена, чтобы добиться политического решения конфликта. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на форуме программы Средиземноморского союза ЕС в Барселоне.
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"Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта, - заявил Боррель. - Необходимо решение на основании принципа двух государств. Мира и безопасности в Израиле не будет без [создания] палестинского государства".
Он подчеркнул, что самостоятельно Израиль и ХАМАС не смогут договориться о мире.