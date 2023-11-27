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обновлено 27 ноября, 09:30
Палестино-израильский конфликт

Боррель призвал к продлению паузы в боевых действиях в Газе

Это необходимо для того, чтобы добиться политического решения конфликта, отметил глава дипслужбы ЕС

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная пауза в боевых действиях в секторе Газа должна быть продлена, чтобы добиться политического решения конфликта. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на форуме программы Средиземноморского союза ЕС в Барселоне.

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"Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта, - заявил Боррель. - Необходимо решение на основании принципа двух государств. Мира и безопасности в Израиле не будет без [создания] палестинского государства".

Он подчеркнул, что самостоятельно Израиль и ХАМАС не смогут договориться о мире. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтБоррель, Жозеп
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