Иордания призвала Израиль остановить агрессию в Газе и уважать международное право

По словам вице-премьера и главы МИД Иордании Аймана ас-Сафади, нужно принять шаги к политическому урегулированию конфликта

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Иордания призывает к установлению постоянного перемирия и прекращению военных действий в секторе Газа, которые ведут к массовым убийствам беззащитного населения. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади на открытии восьмой конференции глав МИД государств - участников Союза для Средиземноморья.

"Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как Израиль нарушает международное право, - подчеркнул он. - Агрессия против палестинцев должна быть немедленно остановлена, нужно принять шаги к политическому урегулированию конфликта".

Вице-премьер отметил, что "Союз для Средиземноморья родился для того, чтобы работать над укреплением мира, безопасности и защиты прав человека, в том числе палестинского народа".