27 ноября, 09:40
Палестино-израильский конфликт

СМИ: освобожденному ХАМАС россиянину почти удалось сбежать из плена

Как сообщили гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth, после побега из разрушенного здания в Газе Рон Кривой пытался добраться до границы между анклавом и Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Израильские СМИ утверждают, что освобожденному из сектора Газа израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство РФ, почти удалось сбежать из плена, однако он был возвращен туда через некоторое время.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

По данным гостелерадиокомпании Kan, а также газет Haaretz и Yedioth Ahronoth, которые ссылаются на Елену Магид, родственницу молодого человека, здание, в котором он находился в Газе, оказалось разрушено в результате авиаудара, и ему удалось сбежать. "На протяжении четырех дней он был один и скрывался [на территории анклава], однако в конце концов жители Газы поймали его и вернули террористам", - приводят слова Магид СМИ. После побега из разрушенного здания Кривой пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако "он не понимал, где находится и куда бежать", поэтому его попытка потерпела неудачу, подчеркнула Магид.

Кривой был похищен сторонниками палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября, он находился на музыкальном фестивале в кибуце Реим рядом с границей между Израилем и сектором Газа.

26 ноября пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну информировал ТАСС, что движение освободило заложника с российским гражданством и передало его представителям Международного комитета Красного Креста. В беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что освобождение россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой, произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым дипломатами РФ в контактах с ХАМАС. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация