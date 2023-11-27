СМИ: освобожденному ХАМАС россиянину почти удалось сбежать из плена

Как сообщили гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth, после побега из разрушенного здания в Газе Рон Кривой пытался добраться до границы между анклавом и Израилем

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Израильские СМИ утверждают, что освобожденному из сектора Газа израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство РФ, почти удалось сбежать из плена, однако он был возвращен туда через некоторое время.

По данным гостелерадиокомпании Kan, а также газет Haaretz и Yedioth Ahronoth, которые ссылаются на Елену Магид, родственницу молодого человека, здание, в котором он находился в Газе, оказалось разрушено в результате авиаудара, и ему удалось сбежать. "На протяжении четырех дней он был один и скрывался [на территории анклава], однако в конце концов жители Газы поймали его и вернули террористам", - приводят слова Магид СМИ. После побега из разрушенного здания Кривой пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако "он не понимал, где находится и куда бежать", поэтому его попытка потерпела неудачу, подчеркнула Магид.

Кривой был похищен сторонниками палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября, он находился на музыкальном фестивале в кибуце Реим рядом с границей между Израилем и сектором Газа.

26 ноября пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну информировал ТАСС, что движение освободило заложника с российским гражданством и передало его представителям Международного комитета Красного Креста. В беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что освобождение россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой, произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым дипломатами РФ в контактах с ХАМАС.