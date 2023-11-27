27 ноября, 14:32
Палестино-израильский конфликт

Экс-дипломат Египта считает, что РФ может повлиять на Израиль для разрешения конфликта

Рамзи Эззельдин Рамзи отметил, что Россия должна "не допустить, чтобы Израиль расширил военные действия, например, на Сирию"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия имеет определенную степень влияния на правительство Израиля, и Москва должна попытаться убедить Тель-Авив прекратить военные действия и предоставить возможность для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Такое мнение выразил Рамзи Эззельдин Рамзи, бывший старший заместитель секретаря МИД Египта, заместитель специального посланника ООН по Сирии в ходе сессии "Ближний Восток: трагедия и вызовы незавершенного конфликта" на форуме "Примаковские чтения".

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

"Россия должна использовать свое влияние на Израиль, потому что отношения между Москвой и Тель-Авивом на хорошем, на высоком уровне. <…> Россия должна попытаться убедить Израиль прекратить эти (военные - прим. ТАСС) действия и предоставить возможности для гуманитарной помощи", - заявил эксперт.

Он также отметил, что Россия должна "не допустить, чтобы Израиль расширил военные действия, например, на Сирию". "В Сирии у России есть военное присутствие, и это надо принимать во внимание", - указал Рамзи.

"России нужно работать в контакте с Израилем для того, чтобы стабилизировать ситуацию", - резюмировал экс-дипломат.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции. 

Теги:
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль