Байден: США в полной мере используют перемирие для увеличения поставок помощи в Газу

Вашингтон продолжит предпринимать усилия для построения мирного будущего для палестинского народа, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в полной мере используют гуманитарную паузу в секторе Газа для наращивания поставок гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент США Джо Байден в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Мы в полной мере используем гуманитарную паузу в борьбе за увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу, и мы продолжим предпринимать усилия для построения мирного и достойного будущего для палестинского народа", - заявил американский лидер.

Байден напомнил, что за время гуманитарной паузы было освобождено более 50 заложников, которых ранее удерживало палестинское радикальное движение ХАМАС, в том числе четырехлетняя гражданка США. Президент отметил, что пообщался с семьей девочки, а американская сторона плотно сотрудничает с израильской, чтобы ребенку был обеспечен должный уход. "Мы не остановимся до тех пор, пока не будут освобождены все заложники, удерживаемые террористами ХАМАС", - подчеркнул он.