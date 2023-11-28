CNN: Блинкен планирует посетить Ближний Восток

Госсекретарь США отправится в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в Дубай, сообщил источник телеканала

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на этой неделе посетить Ближний Восток для обсуждения гуманитарной помощи сектору Газу и освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источник.

"После Брюсселя госсекретарь Блинкен отправится на этой неделе в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в Дубай", - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

По его словам, на этих встречах Блинкен обсудит оказание гуманитарной помощи анклаву, освобождение всех заложников и возможности "улучшить защиту гражданского населения в Газе". Блинкен также обсудит "будущее Газы и необходимость создания независимого палестинского государства", добавил чиновник.

Визит может состояться на фоне реализации договоренностей об освобождении заложников между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС при посредничестве Катара. Это будет четвертая поездка госсекретаря в Израиль с начала обострения палестино-израильского конфликта.