ХАМАС выразило готовность обсудить условия освобождения военнослужащих Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. ХАМАС выражает готовность обсуждать условия освобождения взятых в плен в ходе боевых действий военнослужащих Армии обороны Израиля. Соответствующее заявление радикального палестинского движения публикует газета The Jerusalem Post.
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Этот вопрос, как указывает издание, не был включен в переговоры о временном прекращении огня, и для освобождения военнослужащих будут предъявлены иные условия, чем в случае с гражданскими лицами. Это стало бы важным шагом со стороны ХАМАС, поскольку международное сообщество больше сосредоточено на освобождение гражданских заложников, чем военнослужащих ЦАХАЛ, пишет газета.