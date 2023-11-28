28 ноября, 03:46 Палестино-израильский конфликт ХАМАС выразило готовность обсудить условия освобождения военнослужащих Израиля

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Этот пункт не был включен в переговоры о временном прекращении огня, так что его реализация потребует иных услових, чем в случае с гражданскими лицами, пишет газета The Jerusalem Post