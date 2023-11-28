СМИ: последние действия ЦАХАЛ в Газе являются первым нарушением перемирия

По сведениям телеканала Al Arabiya, военные Армии обороны еврейского государства, в частности, применили в анклаве светошумовые гранаты

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Арабский телеканал Al Arabiya назвал последние действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нескольких районах сектора Газа первым случаем нарушения перемирия.

По его данным, израильские танки открыли огонь по южным районам анклава, к востоку от городов Рафах и Хан-Юнис. Кроме того, военные ЦАХАЛ, как утверждает телеканал, применили в Газе светошумовые гранаты. Со своей стороны катарский телеканал Al Jazeera заявил, что израильские танковые войска ведут огонь на севере анклава, к северо-западу от города Газа.

Ранее во вторник телеканалы Al Arabiya и Al Hadath проинформировали, что взрывы и перестрелки были слышны к западу от города Газа, а израильские военные вели массированный огонь к востоку от города Хан-Юнис на юге анклава.

Согласно достигнутым с помощью международных посредников в лице Египта, Катара и США договоренностям, в 07:00 по местному времени (08:00 мск) должен был начаться первый день дополнительного периода гуманитарной паузы. Планировалось, что этот этап продлится два дня, до 30 ноября.

Накануне пресс-секретарь главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что новая сделка с Израилем будет действовать на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Кроме того, в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью, половина из которых должна быть пропущена в северную часть анклава.