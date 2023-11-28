В Нигере проигнорировали встречи с представителями ECOWAS

Как сообщил журнал Jeune Afrique, военные мятежники поддерживают связь только с Того

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Военные мятежники, пришедшие к власти в Нигере, отказались принять участие минимум в трех встречах с представителями Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), грозившего вторгнуться в страну. Военные поддерживают связь только с Того - одной из стран-участниц объединения, сообщил журнал Jeune Afrique.

Как пишет издание, дискуссии ECOWAS и Нигера по дипломатическому выходу из ситуации после мятежа "зашли в тупик". Военный вариант разрешения конфликта "оказался похоронен", хотя официального заявления объединение на этот счет не делало. В начале октября президент Нигерии Бола Тинубу, будучи председателем ECOWAS, попытался возобновить диалог с военными властями Нигера. 3 октября представители мятежников получили приглашение приехать в нигерийскую столицу Абуджу. На встрече должны были присутствовать главы МИД Нигерии и Бенина - двух стран, входящих в объединение. Глава Национального совета спасения родины, временного высшего органа власти Нигера, Абдурахман Тчиани и его команда решили не отвечать на приглашение. Впоследствии было запланированы еще как минимум две встречи насчет посредничества в разрешении конфликта, но они не состоялись.

Нигер, отказавшись от предложенного Нигерией посредничества, предпочел общаться с руководством страны Того. В начале ноября генерал Салифу Моди, второе по значимости лицо в администрации Нигера, встретился с лидером Тоголезской Республики Фором Гнассингбе и попросил его выступить посредником в переговорах с ECOWAS. В окружении одного из западноафриканских президентов газете сообщили, что в рядах сообщества холодно восприняли позицию Того и осудили ее. Собеседник издания упрекнул власти Того в том, что они стремятся "защитить свои интересы в ущерб интересам ECOWAS".