Мицотакис не стал встречаться с заместителем Сунака на фоне спора о скульптурах

Греческий премьер принял это решение после отказа британского коллеги проводить с ним встречу, передает Би-би-си

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался от предложенной ему встречи с заместителем главы правительства Великобритании Оливером Дауденом после того, как британский премьер Риши Сунак отменил встречу со своим греческим коллегой в Лондоне. Об этом сообщают британский телеканал Sky News и вещательная корпорация Би-би-си.

"Премьер-министр [Великобритании] не смог встретиться с премьер-министром Греции, которому предложили провести встречу с заместителем главы правительства, однако для него это оказалось невозможным", - заявил Sky News министр транспорта Великобритании Марк Харпер. Он выразил сожаление по поводу того, что лидеры двух стран не смогли провести переговоры по широкому ряду вопросов, включая ситуацию на Украине и в секторе Газа.

По данным Би-би-си, встречу премьеров, которая должна была состояться во вторник, отменили после того, как Мицотакис в интервью корпорации дал понять, что в разговоре с Сунаком поднимет тему возвращения в Грецию мраморных скульптур Парфенона (мраморов Элгина). Источники Би-би-си на Даунинг-стрит сообщают, что ранее в канцелярии премьера получили от греческой стороны заверения в том, что этот вопрос не будет подниматься. В беседе с Би-би-си греческий премьер назвал скульптуры украденными, подчеркнув, что они без всяких сомнений принадлежат Греции и должны воссоединиться с другими скульптурами Парфенона в Афинах.

"Встреча стала невозможной после сделанных перед ней заявлений [Мицотакиса] по поводу мраморов Элгина", - заявил источник Би-би-си на Даунинг-стрит. - Наша позиция предельно ясна. Мраморы Элгина являются частью коллекции Британского музея, и их место именно там. Для любого британского политика было бы безрассудством допускать возможность того, что этот вопрос обсуждаем".

По данным Financial Times, Мицотакис также планировал поднять вопрос о скульптурах во время состоявшейся у него в понедельник встречи с лидером британской оппозиции Киром Стармером, партия которого лидирует в опросах общественного мнения и может победить на парламентских выборах. Они должны пройти в королевстве не позднее января 2025 года.

Сорванные планы

По данным Sky News, после скандала вокруг скульптур в правительстве королевства прорабатывают возможность заблокировать любое возможное соглашение об их аренде между Британским музеем и Афинами.

В начале года британская The Daily Telegraph сообщала, что экс-глава британского Минфина (2010-2016) Джордж Осборн, который с 2021 года руководит музеем, предложил передать греческой стороне часть скульптур на правах долгосрочной аренды и почти заручился согласием греческой стороны. Согласно полученной изданием информации, в британском правительстве расценивали такой шаг как жест доброй воли, который может улучшить двусторонние отношения, но не положит конец спору из-за мраморов, тянущемуся уже почти два века. Принятый в 1963 году закон не позволяет британским музеям отказываться от экспонатов, находящихся в их собраниях, за исключением особых случаев, а консервативное правительство неоднократно подчеркивало, что не будет менять законодательство. Однако вариант с арендой скульптур в британском кабмине тогда считали приемлемым.

Вскоре после выхода статьи власти Греции опровергли информацию о том, что стороны близки к договоренности. Теперь сообщается, что и Лондон больше не готов выдать лицензию на экспорт мраморов в Грецию, это временно лишает смысла продолжение переговоров об аренде.

Спор из-за скульптур

Бывший английский посол в Османской империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя "некоторые обломки камней с надписями и фигурами", в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и ряд других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекция артефактов была выкуплена у Элгина Британским музеем. Фактически в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Афины десятилетиями добиваются возвращения мраморов в страну как неотъемлемой части национального достояния, ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им фирмана (разрешения) османского султана. В Лондоне последовательно отвергали требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законны для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими. После того как в 2009 году открылся новый музей Акрополя, греческие официальные лица заявили, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м позволит выставить все дошедшие до наших дней скульптуры Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.