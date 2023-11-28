WP: глава ЦРУ обсудит в Катаре освобождение заложников в Газе и вопрос перемирия

Уильям Бернс встретится с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа и премьер-министром - руководителем МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, отмечает издание

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Директор ЦРУ США Уильям Бернс прибыл 28 ноября в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в боевых действиях. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post.

По ее данным, Бернс встретится с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа и премьер-министром - руководителем МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Глава ЦРУ хочет добиться продления паузы в боевых действиях, а также настаивает на немедленном освобождении американских заложников, которых удерживает радикальное палестинское движение ХАМАС. По оценкам неназванных чиновников США, это восемь или девять человек.

"Директор Бернс отправился в Доху для проведения встреч в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС, включая продолжение обсуждения вопроса о заложниках", - сообщил изданию один из чиновников. В ЦРУ поездку своего директора комментировать отказались.