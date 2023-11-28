У сторон перемирия в Газе не возникло возражений относительно списков на обмен 28 ноября

Также освободят иностранных рабочих, передает AFP

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Списки из 10 израильских заложников и 30 палестинских заключенных, которых планируется освободить во вторник в рамках перемирия в секторе Газа, не вызвали вопросов у сторон соглашения. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник, близкий к радикальному палестинскому движению ХАМАС.

"Произошел обмен списками имен <...> на пятый день перемирия, никаких возражений не возникло", - приводит его слова агентство.

По сведениям AFP, иностранные рабочие, которые удерживаются в секторе Газа, также будут освобождены. Информации о том, будут ли они отпущены в рамках соглашения о перемирии или вне списка на обмен, агентство не привело.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что ХАМАС во вторник и среду отпустит 20 израильских заложников в рамках соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. По его словам, стороны конфликта и посредники уже получили списки заложников, подлежащих освобождению во вторник.