Посол Израиля в Индии заявил, что в заложниках у ХАМАС остаются около 170 человек

Наор Гилон добавил, что точное число удерживаемых лиц сложно назвать

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Около 170 человек остается в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщил израильский посол в Индии Наор Гилон.

"Осталось около 170 заложников. У нас две цели: первая - ликвидировать возможности ХАМАС [действовать], и другая - освободить заложников... Мы работаем над обоими целями", - приводит слова Гилона агентство АNI. При этом дипломат добавил, что точное число удерживаемых лиц сложно назвать.

По словам Гилона, ХАМАС пытается извлечь как можно больше выгоды из режима прекращения огня. "Мы понимаем, что они используют это время для того, чтобы перегруппироваться, чтобы лучше подготовиться к наземной атаке, которую мы планируем, у нас нет никаких иллюзий на этот счет", - сказал он.