Конгрессмен заявил, что Хантер Байден не сможет дать показания публично

По словам Джеймса Комера, сын президента США "пытается играть по своим правилам", но "республиканцы в Палате представителей этого не потерпят"

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Публичная дача показаний в Конгрессе США сыном президента США Хантером Байденом не заменит закрытых слушаний по делу об импичменте американского лидера. Об этом заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки).

"Хантер Байден пытается играть по своим собственным правилам, вместо того чтобы следовать правилам, которые применяются ко всем остальным. Республиканцы в Палате представителей этого не потерпят", - заявил он телекомпании CNN.

Комер подтвердил, что Хантера Байдена ожидают на слушаниях 13 декабря и выразил надежду на "полноценное сотрудничество" с его стороны. "Мы также признаем, что в будущем у Хантера Байдена должна быть возможность дать показания публично", - добавил конгрессмен.

Ранее адвокат сына американского президента направил Комеру письмо, в котором сообщил о готовности Хантера Байдена дать показания на публичных слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США. По мнению юриста, публичный характер слушаний сделает процесс более прозрачным, в том числе предотвратит манипуляции со стенограммами, подделку вещественных доказательств и односторонние заявления в прессе.

Дело об импичменте Байдена

В начале ноября спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что решение о вынесении импичмента президенту Байдену будет принято в скором времени. Джонсон добавил, что решение примут в зависимости от того, какими будут доказательства и "к чему они приведут".

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.

В сентябре экс-спикер Палаты Кевин Маккарти объявил, что принял решение о начале официального расследования в профильных комитетах нижней палаты Конгресса, чтобы определить, есть ли основания для запуска процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако расследование было отложено в связи со смещением Маккарти и трудностями с избранием нового спикера Палаты. Джонсон был избран спикером 25 октября.