Сын Байдена готов дать публичные показания в Конгрессе по делу об импичменте президента

В письме адвоката Эбби Лоуэлла говорится, что повестка, направленная Хантеру Байдену, предполагает дачу показаний в комитете Палаты представителей за закрытыми дверями

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Сын президента США Джо Байдена Хантер готов дать показания по делу об импичменте американского лидера на публичных слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщается в письме адвоката Эбби Лоуэлла, адресованном председателю комитета Джеймсу Комеру (республиканец от штата Кентукки).

"Наш клиент сразу приступит к делу и согласится ответить на любой уместный, имеющий отношение к делу вопрос, который может возникнуть у вас и ваших коллег, - приводит выдержку из письма газета The Washington Post. - Но вместо того, чтобы участвовать в вашем скрытом одностороннем процессе, он выступит на публичных слушаниях в комитете по надзору и подотчетности". Издание уточняет, что повестка, направленная Комером сыну американского президента, предполагает дачу показаний в комитете за закрытыми дверями.

По словам адвоката Хантера Байдена, публичный характер слушаний сделает процесс более прозрачным. "Публичные слушания предотвратят выборочные утечки, манипуляции со стенограммами, подделку вещественных доказательств и односторонние заявления в прессе", - указано в письме.

Как отметил Лоуэлл, сын американского лидера будет готов явиться на публичные слушания в день, предложенный председателем комитета, то есть 13 декабря или в любой другой день того же месяца, если это удастся согласовать. Адвокат упрекнул Комера в затягивании расследования по делу об импичменте президента страны и растрате ресурсов. "Ваше пустое расследование слишком затянулось, на него тратится слишком много ресурсов, которые можно было использовать более эффективно", - отметил он.

Ранее комитет по надзору и подотчетности контролируемой республиканцами Палаты представителей Конгресса США обязал Хантера и Джеймса Байденов - сына и брата американского президента - дать показания перед законодателями и ответить на их вопросы по делу об импичменте главы государства.

Дело об импичменте Байдена

В начале ноября спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что решение о вынесении импичмента президенту Байдену будет принято в скором времени. Джонсон добавил, что решение примут в зависимости от того, какими будут доказательства и "к чему они приведут".

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.

В сентябре экс-спикер Палаты Кевин Маккарти объявил, что принял решение о начале официального расследования в профильных комитетах нижней палаты Конгресса, чтобы определить, есть ли основания для запуска процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако расследование было отложено в связи со смещением Маккарти и трудностями с избранием нового спикера Палаты. Джонсон был избран спикером 25 октября.