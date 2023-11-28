Турцию на заседании Совбеза ООН по Газе будет представлять глава МИД

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики, Хакан Фидан встретится с представителями министерской группы по урегулированию конфликта, созданной по итогам саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств

СТАМБУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Хакан Фидан будет представлять Турцию на предстоящем 29 ноября заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

В сообщении министерства также говорится, что Фидан на полях встречи в Нью-Йорке "проведет серию встреч вместе с коллегами - представителями министерской группы по урегулированию в Газе, которая была создана по итогам саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября в Саудовской Аравии".

Накануне заседания СБ ООН президент Турции Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсеком организации Антониу Гутерришем, что Израиль должен быть привлечен к уголовной ответственности за преступления, совершенные в секторе Газа.