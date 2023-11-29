Кипр получил от некоторых стран заявки на транспортировку гуманитарной помощи в Газу

Президент республики Никос Христодулидис напомнил, что власти островного государства предложили идею организации морского гуманитарного коридора, которая сейчас прорабатывается на техническом уровне

НИКОСИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Некоторые страны проинформировали Кипр о намерении поставлять через его территорию гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. Об этом сообщил во вторник журналистам президент республики Никос Христодулидис.

"Нас уже проинформировали некоторые страны о [своем] желании направить гуманитарную помощь в сектор Газа через [территорию] Республики Кипр", - сказал он. Христодулидис напомнил, что власти островного государства предложили идею организации морского гуманитарного коридора, которая в настоящее время прорабатывается на техническом уровне. Как заметил президент, он обсуждал эту тему в понедельник в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и тот отреагировал положительно. "Вы знаете роль Катара в целом в [урегулировании] этого кризиса, мы получаем запросы от ряда стран, которые готовы транспортировать гуманитарную помощь на Кипр и отсюда уже переправлять ее палестинцам", - добавил он.

Как сообщил ранее представитель правительства Кипра, первые партии гуманитарной помощи для Газы прибудут на остров в ближайшие дни. Способы их дальнейшей транспортировки - по воздуху или по морю - пока обсуждаются.

Кипр предлагает свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. Выступая 9 ноября на конференции в Париже, Христодулидис сообщил о подготовке "комплексного предложения по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов, можно будет развернуть в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики.

Администрация Христодулидиса считает, что в пользу кипрского плана говорят три ключевых фактора: географическая близость островного государства к анклаву, наличие в республике необходимой инфраструктуры для приема грузов, стратегические отношения с соседними странами. В Никосии заявляют, что уже заручились поддержкой ООН, США и ключевых европейских стран, однако до практической реализации идеи создания морского гуманитарного коридора дело пока не дошло.