Лидер демократов в Сенате добивается двухпартийной поддержки выделению помощи Украине

Чак Шумер выступил с утверждением, что "на протяжении многих недель горстка республиканцев пытается опасным образом увязать помощь Киеву" с "мерами крайне правого толка" по охране американских границ

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) добивается двухпартийной поддержки запроса вашингтонской администрации на выделение дополнительных средств на помощь Украине и другие нужды. Об этом законодатель заявил во вторник на пресс-конференции, подтвердив, что голосование по этому вопросу планируется на следующей неделе.

"Нам нужно многое успеть до конца этого года, включая двухпартийный пакет [мер] в сфере национальной безопасности. В наш запрос на дополнительное финансирование входят несколько вещей, которыми нужно заняться одновременно: помощь Израилю, помощь Украине, гуманитарное содействие пострадавшим в Газе невинным, а также военный потенциал в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил он. "Все эти вопросы в сфере национальной безопасности взаимосвязаны и должны идти вместе", - добавил сенатор.

Шумер выступил с утверждением, что "на протяжении многих недель горстка республиканцев пытается опасным образом увязать помощь Украине" с "мерами крайне правого толка" по охране американских границ. "Мы надеемся достичь договоренностей. Но нам нужно принять четыре законопроекта, которые очень важны для Америки. Я вынесу их на рассмотрение на следующей неделе. Надеюсь, при двухпартийной поддержке, поскольку это единственный путь, которым это можно сделать", - подчеркнул лидер демократов в верхней палате Конгресса США.

"Итог такой, что нам нужен двухпартийный законопроект. И мы упорно работаем над тем, чтобы выработать его. Республиканцы все осложняют, но мы продолжим добиваться этого", - добавил Шумер. "Важнее всего принять четыре законопроекта. Это является приоритетом", - подчеркнул он. "Мы уверены, что четыре законопроекта должны идти в связке. Мы надеемся, что голосование будет на следующей неделе. Таков план", - пояснил сенатор.

Запрос на помощь Украине и Израилю

В начале ноября Шумер заявил, что Сенат Конгресса США намерен разработать собственный законопроект, который будет включать военную помощь как Израилю, так и Украине. Ранее демократы в Сенате заблокировали рассмотрение предложенного республиканцами и одобренного Палатой представителей Конгресса законопроекта о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает предоставления Вашингтоном дополнительных средств на нужды Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) отмечал, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.