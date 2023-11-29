США заявили о продолжении работы с Израилем и Египтом по гуманитарной паузе в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что палестинское радикальное движение ХАМАС удерживает "достаточно большое количество заложников"

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена работать с властями Египта, Израиля и Катара над продлением срока гуманитарной паузы на территории сектора Газа. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы хотим, чтобы все заложники были освобождены, а для этого необходимы паузы. Для введения пауз необходимо освобождение заложников. То есть все это идет рука об руку. И поэтому мы будем продолжать работать с Израилем, Катаром и Египтом, чтобы понять, сможем ли мы продлить эту паузу", - отметил он, находясь на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в штат Колорадо.

По его словам, палестинское радикальное движение ХАМАС удерживает "достаточно большое количество заложников". "Мы хотим убедиться, что мы сможем освободить их всех", - подчеркнул представитель Белого дома.

"На протяжении всего этого процесса [консультаций о перемирии] мы все говорили, что хотим, чтобы все заложники были освобождены. Если будет продлена пауза после этих двух дней, то мы только поддержим это. И мы будем продолжать работать над этим со всеми нашими партнерами в регионе", - добавил Кирби.